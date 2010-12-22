Страйкарі «Міськелектротрансу» вимагають покарати винних у невиплаті зарплат

13:10, 22 грудня 2010
Харьків
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Резолюцію передадуть на сесію МР

Харків. 22 грудня. УНІАН. Учасники мітингу, який проходить під стінами Харківської мерії, вимагають порушити кримінальну справу у зв’язку з невиплатами зарплат працівникам страйкуючого підприємства «Міськелектротранс».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу ухвалили резолюцію, у якій сформульовано низку вимог до місцевої влади.

Страйкарі ставлять свої підписи під резолюцією і планують передати документ на сесію міськради, яка сьогодні проходить у Харкові.

Страйкарі вимагають, зокрема, негайної виплати зарплат за кілька місяців включно з авансом за грудень, термінового створення комісії з вивчення ситуації на КП «Міськелектротранс», звіту на сесії міськради директора підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО, проведення звітних профспілкових зборів у всіх депо з метою перевиборів керівництва профкомів, припинення реорганізації «Міськелектротрансу» в підприємство «Харківпас» і закриття тролейбусного депо №2 та Жовтневого трамвайного депо, а також припинення ліквідації маршрутів і транспортних розв’язок.

В резолюції мітингу міститься вимога порушити кримінальну справу у зв’язку з невиплатою зарплат колективу підприємства. Страйкарі також вимагають провести на підприємстві «Міськелектротранс» перевірку, яку має здійснити Контрольно-ревізійне управління.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Харкові розпочали попереджувальний страйк працівники КП «Міськелектротранс» - на маршрути міста повністю не вийшли трамваї і тролейбуси. Загалом на лінії протягом трьох діб щодня не виходять 358 одиниць пасажирського транспорту - 162 тролейбуси і 196 трамваїв всіх чотирьох (2 тролейбусних і 2 трамвайних) міських депо. Страйкарі, а це близько 700 водіїв і кондукторів, вимагають негайної виплати зарплат для тритисячного колективу підприємства. За даними профкому підприємства, загальна сума боргу працівникам «Міськелектротрансу» становить 22,4 млн. грн. Зарплату не виплачують із серпня 2010 р.

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