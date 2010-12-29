При Харківській облдержадміністрації створять Громадську раду

Харків. 29 грудня. УНІАН. При Харківській обласній державній адміністрації буде створено Громадську раду.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, нову структуру буде створено на виконання Постанови Кабінету міністрів України №996.

Згідно з Постановою, на всіх рівнях виконавчої влади в Україні – від Міністерств, обласних адміністрацій і до районного рівня мають бути створені громадські ради. Всього в Україні до 11 лютого має запрацювати 582 таких організацій.

За його словами начальника управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю ХОДА Володимир ЗІНЧЕНКА, громадська рада при Харківській облдержадміністрації матиме широкі повноваження.

«Громадська рада може надавати пропозиції щодо нормативно-правових актів та роботи посадовців, проводити громадську експертизу, до якої обов’язково прислухається влада, вимагати виконання посадовцями антикорупційного законодавства. Також вона може здійснювати громадський контроль за врахуванням владою пропозицій та зауважень громадськості, допомагати органу влади працювати більш ефективно в інтересах суспільства. Рішення громадської ради є обов’язковим для розгляду органами влади, про діяльність членів громадської ради знатиме вся область», - повідомив В.ЗІНЧЕНКО.

До складу Громадської ради можуть увійти представники громадських, релігійних, благодійних організацій, профспілок та їх об’єднань, творчих спілок та асоціацій, організацій роботодавців, недержавних ЗМІ та інших установ. Чисельність Громадської ради буде визначена установчими зборами та залежатиме від кількості заявок.

Як зазначив В.ЗІНЧЕНКО, Громадська рада при ХОДА не буде занадто чисельною.

«У нас зареєстровано 1800 громадських організацій, але не всі вони працюють, а в переліку документів, які повинна подати громадська організація для участі в установчих зборах, є також інформація про результати її діяльності протягом останніх двох років», - повідомив він.

Для участі у створенні Громадської ради необхідно подати заявку та пакет документів в управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю ХОДА.

Фінансувати роботу Громадської ради буде обласна адміністрація, зазначається у повідомленні.