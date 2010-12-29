В Україні з'явиться підприємство «Укроборонпром»

Харьков. 29 декабря. УНИАН. Президент Украины Виктор Янукович распорядился создать Государственное хозяйственное объединение "Укроборонпром", сообщает информагентство Defense Express.

Согласно указу Виктора Януковича №1245/2010 от 28 декабря 2010 г. "О мерах повышения эффективности деятельности оборонно-промышленного комплекса Украины", опубликованному на официальном сайте Президента, до 10 января 2011 г. Кабинет Министров Украины должен принять меры по созданию Государственного хозяйственного объединения "Укроборонпром".

Объединение должно быть создано из государственных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

Генеральный директор "Укроборонпрома" назначается на должность по представлению премьер-министра и освобождается от должности Президентом Украины.

Кроме того, Кабмин должен в месячный срок после создания "Укроборонпрома" передать ему пакеты акций, принадлежащих государству в уставных фондах акционерных обществ, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в ВТС с иностранными государствами.

Перечень таких обществ должен быть определен Кабмином совместно с Министерством обороны, Фондом государственного имущества Украины, Государственным агентством по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, Государственным космическим агентством Украины.

Кабмин также должен обеспечить создание и внедрение до 1 июля 2011 г. автоматизированной информационно-аналитической системы учета и анализа деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса.