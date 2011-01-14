У Харкові готуватимуться до зимової Олімпіади українські та російські спортсмени

Харків. 14 січня. УНІАН. У Харкові будуть готуватися до зимової Олімпіади українські та російські спортсмени.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Євген САВІНА.

Він поінформував про те, що минулого року за ініціативою голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА було створено комунальну установу «Український східний центр олімпійської підготовки з зимових видів спорту».

«У нас є глобальний план будівництва зимового спорткомплексу. Це - траса для біатлону зі стадіоном, на якому можна буде проводити і лижні гонки, і гонки з біатлону. Це буде місце, яке добре відоме харків`янам, яке буде розвиватися. Цей стадіон дозволить займатися і влітку», - сказав Є.САВІН.

Він повідомив, що у зв`язку з тим, що Президент України запропонував, аби Україна приймала Зимову Олімпіаду 2022, планується зробити Харків одним з міст, де будуть тренуватися олімпійці.

«Ми розраховуємо, що на базі цього спорткомплексу будуть тренуватися також спортсмени з Бєлгорода та Курська, тому що у них аналогічних стадіонів немає», - зазначив Є.САВІН.

В даний час триває підготовча робота, рішенням голови облдержадміністрації створена робоча група, відпрацьовуються технічні питання, повідомили у прес-службі.