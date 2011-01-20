Обласна лікарня отримала нове обладнання

Харків. 20 січня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН передав Діагностичному центру Комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» нове, сучасне обладнання.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, відділення ультразвукової діагностики Діагностичного центру отримало два лінійних датчики для потужних діагностичних сканерів (ультразвукових апаратів) «Рhilips НDІ - 11» та «Рhilips НD - 7» загальною вартістю понад 220 тис. грн. Ці датчики забезпечуватимуть повноцінне, високоточне та якісне обстеження хворих з патологією щитовидної та молочної залоз, великих та дрібних суглобів, шкіри, м`яких тканин та ока. Крім того, Діагностичний центр отримав ще один ультразвуковий апарат «Рhilips НDІ - 11» вартістю 540 тис. грн.

Відділення функціональної діагностики Діагностичного центру отримало найсучаснішу систему «холтерівського моніторування» для діагностики об’єктивного стану пацієнтів із патологією серцево-судинної системи та порушеннями ритму серцевої діяльності із безперервним слідкуванням та фіксацією показників впродовж доби і більше. Вартість обладнання - близько 100 тис. грн., повідомляє сайт.