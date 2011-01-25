Працівникам Зміївського ремзаводу заборгували 1,5 млн. грн. зарплати

Харків. 25 січня. УНІАН. Військова прокуратура Харківського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом умисної безпідставної невиплати керівництвом казенного підприємства Міноборони України «Зміївський ремонтний енергомеханічний завод» заробітної плати працівникам підприємства.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що діючи умисно, в порушення вимог Конституції України та трудового законодавства, згідно з якими оплата праці проводиться щомісячно у першу чергу, перед іншими платежами підприємства, керівництво заводу, маючи реальну можливість виплачувати працівникам зарплату, з серпня 2009 року по листопад 2010 року не виплачувало її у повному обсязі.

При цьому керівництво заводу під час надходження у вказаний період грошових коштів в сумі 1 млн. 60 тис. грн. витратило їх не на першочергову виплату заборгованості з зарплати, а на закупівлю матеріалів, запасних частин, на оплату зв’язку та комунальних послуг, надання правового та інформаційного забезпечення та інші витрати. На заробітну плату використано тільки 178 тис. грн.

За період з серпня 2009 року по листопад 2010 року завод заборгував 190 працівникам понад 1,5 млн. грн. зарплати.

Як зазначили в прес-центрі, винних у цьому злочині очікує покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.