У Харкові пройшов урок «Ми - господарі Євро-2012»

Харків. 25 січня. УНІАН. У Харкові в кіноконцертному залі «Україна» відбувся загальноміський відкритий урок для старшокласників «Ми - господарі Євро-2012».

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому заході взяли участь Директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, генеральний консул Польщі в Харкові Ян ГРАНАТ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС та інші почесні гості.

Відкритий урок, який ознаменував 500 днів, що залишилися до початку фінальної частини Євро-2012, організував Департамент з питань підготовки до Євро-2012 з футболу спільно з Департаментом освіти Харківської міської ради.

Під час уроку школярам розповіли про історію чемпіонатів Європи з футболу, історію вибору України та Харкова місцем проведення матчів чемпіонату, про етапи підготовки України до Євро-2012. Також організатори акції влаштували перегляд промо-роликів про українські та польські міста-господарі Євро-2012 і перегляд фільму про підготовку Харкова до чемпіонату. Наприкінці уроку відбулася вікторина на тему «Євро-2012», переможців якої нагородили спеціальними призами.

За інформацією Департаменту освіти, у заході взяли участь близько 1,7 тис. старшокласників з усіх шкіл Харкова.

«Це ініціатива міста Харкова, і мені дуже приємно бути учасником цього уроку. Мені дуже приємно поділитися з молодими людьми інформацією про те, що таке Євро, які очікування, запросити усіх харків’ян і не тільки харків’ян до участі у волонтерському русі, у допомозі міській й обласній владі для того, щоб ми провели турнір на найвищому рівні. Харків гідно відзначає 500 днів до старту!», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.