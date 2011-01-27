У Харкові створять місцеву міліцію

Харків. 27 січня. УНІАН. У Харкові буде створено місцеву міліцію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, питання створення і функціонування нової структури були обговорені на спеціальній робочій нараді під головуванням заступника губернатора - керівника апарату ОДА Василя ХОМИ.

Фахівці обговорили шляхи створення місцевої міліції, нормативно-законодавчої бази її функціонування, а також підготували пропозиції до проекту Закону «Про місцеву міліцію України» та проекту Типового Положення про місцеву міліцію України.

У нараді взяли участь представники керівництва Головного управління МВС України в Харківській області, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, провідні науковці вищих навчальних закладів Харкова.