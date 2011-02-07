Харківська область розширює співробітництво з регіонами Росії

Харків. 7 лютого. УНІАН. Харківська область розширює співробітництво з регіонами Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, коментуючи підсумки наради керівництва Харківської області з представниками Генконсульства РФ у м. Харкові, на якій обговорювалися питання співробітництва та взаємодії протягом 2010 року та про подальші плани роботи на 2011 рік.

За його словами, робота з розширення міжрегіональних зв`язків з Російською Федерацією в Харківській області не припиняється і сьогодні вона триває в кількох напрямах.

«В 2010 році були укладені абсолютно нові договори та угоди між Харківською областю та суб`єктами Російської Федерації, наприклад, з Татарстаном. Навіть сьогодні робоча група Харківської області знаходиться в Казані, а в квітні буде великий візит делегації Татарстану в Харківську область, де буде підписано Програму співпраці», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він повідомив, що також були поновлені договори з Московською, Бєлгородською областю та іншими регіонами Російської Федерації. «Крім цього, - зазначив заступник губернатора, - ми виявляємо величезний інтерес до співпраці з регіонами Уральського, Сибірського Федеральних округів Російської Федерації».