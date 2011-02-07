У Харкові єгипетські студенти проводять акцію на підтримку революції в Єгипті

Харків. 7 лютого. УНІАН. У Харкові єгипетські студенти сьомий день поспіль проводять акцію на підтримку революції в Єгипті.

Як передає кореспондент УНІАН, громадянин Єгипту, аспірант Харківського автомобільно-дорожнього університету Арафа РАДВАН кожного дня з 14.00 до 16.00 виходить на площу Свободи та біля пам’ятника Леніну проводить мітинг на підтримку народних виступів у Каїрі.

Він тримає два саморобні прапори Єгипту. За словами А.РАДВАНА, ці прапори він зробив самостійно з речей, куплених у магазині секонд-хенд.

А.РАДВАН зауважив, що протест підтримують й інші студенту-громадяни Єгипту, які зараз проживають у Харкові. За його словами, вони щодня приходять до пам’ятника та деякий час проводять там, але «не мають можливість постійно перебувати на площі».

А.РАДВАН наголосив, що його співвітчизники вимагають навої Конституції, перевиборів Президента та відставки від влади пропрезидентської партії.

Мітингувальник підкреслив, що буде виходити на площу кожного дня до закінчення революції. Він додав, що його батьки, брати й сестра зараз перебувають в Єгипті й також беруть активну участь в акціях протесту.