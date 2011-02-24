Театр «На Лермонтовській, 27» покаже в Парижі виставу «Love Story»

Харків. 24 лютого. УНІАН. Театр «На Лермонтовській, 27» презентує в Парижі спектакль «Love Story»

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, студентський театр «На Лермонтовській, 27» Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» вирушив до Парижу, де 25 лютого в Українському культурному домі при Посольстві України увазі французької публіки представить виставу за мотивами роману Еріка Сігала «Love Story».

«Ця культурна акція проводиться в рамках реалізації проекту «Харьковская сирень P.S.», - прокоментувала подію начальник Управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія МАНЕРИЧ. - Очікується, що в травні 2011 року наше місто відвідає П`єр КАРДЕН зі своїм театром, який у рамках III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» представить харківському глядачеві спектакль «Казанова». Наш візит у Париж - це увертюра, культурний крок у відповідь у бік нашого майбутнього співробітництва, міжнародних культурних акцій».

«Ми раді, що театр «На Лермонтовській, 27» відвідає Париж. Студенти НУА не просто їдуть до Франції, як туристи, а з прем`єрою вистави, яка буде показана в Українському культурному домі при Посольстві України в Парижі, - поділилася враженнями акторка театру «На Лермонтовській, 27» Оксана ДУРАНДІНА. - Ця можливість з`явилася в нас завдяки Харківській обласній державній адміністрації, Управлінню у справах преси та інформації ХОДА та голові ХОДА Михайлу ДОБКІНУ».

«Ми сподіваємося, що глядачам спектакль у нашому виконанні сподобається, ми будемо дуже старатися», - зазначив виконавець головної ролі Сергій ЖУРАВЛЬОВ.