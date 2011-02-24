Що пророкують Динамо та Металісту букмекери

Харків. 24 лютого. УНІАН. Київське Динамо є фаворитом першого матчу 1 / 16 фіналу Ліги Європи-2010/2011 проти стамбульського Бешикташа за версією авторитетної букмекерської контори William Hill.

На перемогу української команди ставки приймаються як 1,67 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога турків оцінюється коефіцієнтом 5,00 до 1. Нічийний результат - 3,80 до 1.

В успіх харківського Металіста букмекери не вірять, приймаючи ставки на перемогу команди Мирона Маркевича з коефіцієнтом 9,00 до 1, у той час як виграш Байєра бачиться їм набагато вірогіднішим - 1,36 до 1. Нічийний результат - 4,50 до 1.

Матч Динамо - Бешикташ відбудеться сьогодні в Києві о 22:05, пряма трансляція на ICTV та Спорт 1. О 20:05 в Леверкузені почнуть свій матч Байєр і Металіст. Початок гри о 20:05 за київським часом.

Gazeta.ua