Результати зіграних матчів Ліги Європи

Динамо приймає Бешикташ

Харків. 24 лютого. УНІАН. Закінчилися перші з матчей-відповідей 1/16 Ліги Європи Зеніт - Янг Бойз 3:1. Перший матч 1:2 Спартак - Базель 1:1 (3:2) Ліверпуль - Спарта 1:0 (0:0) Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1) Байєр - Металіст 2:0 (4:0) ПСВ - Лілль 3:1 (2:2) Раніше зіграли ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0) Порту - Севілья 0:1 (2:1) *** У ці хвилини починаються зустрічі: Брага - Лех (0:1) Аякс - Андерлехт (3:0) ПСЖ - БАТЕ (2:2) Вільярреал - Наполі (0:0) Штутгарт - Бенфіка (1:2) Твенте - Рубін (2:0) Манчестер Сіті - (0:0) Динамо - Бешикташ (4:1)

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