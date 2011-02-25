Ярославский: мы строим новую команду

Харьков. 25 февраля. УНИАН. Президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ проекомментировал журналистам спортивных и общественно-политических СМИ результат выступления клуба в Лиге Европы.

По его словам, сейчас сформирован практически новый состав команды, она будет укрепляться, и о результатах можно будет говорить в несколько отдаленной перспективе.

«После межсезонья «Металлист» играет фактически новым составом. Мы укрепили команду сильными и перспективными игроками. И продолжаем рассматривать интересные кандидатуры. По сути, мы строим новую команду. Это работа на длительную перспективу, и ее по определению нельзя сделать за считанные дни или недели», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Президент клуба также поблагодарил болельщиков «Металлиста» за преданность команде и выразил безусловное доверие коллективу клуба.

«Я искренне и безгранично благодарен нашим болельщикам, которые действительно не на словах, а на деле верят в команду. Так же, как и они, я безусловно доверяю нашему главному тренеру Мирону МАРКЕВИЧУ, генеральному директору Сергею ВОЛИКУ, спортивному директору Евгению КРАСНИКОВУ, всему тренерскому штабу и администрации клуба. «Металлистом» занимаются прекрасные специалисты, которые знают, что делают. Сейчас нам всем просто надо набраться терпения, засучить рукава и упорно работать, чтобы выйти на качественно новый урівень», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО