У 74-річної росіянки прикордонники вилучили наркотики і набої

Харків. 25 лютого. УНІАН. На Харківщині у потягу «Маріуполь-Москва» в 74-річної громадянки Російської Федерації прикордонники вилучили наркотики і набої.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби України, поліетиленові пакунки з марихуаною вагою 405 грамів та два набої до пістолета Макарова калібру 9 мм, заховані у алюмінієвому тубусі, серед особистих речей пасажирки вагону № 7 оглядова група виявила з допомогою службового собаки під час прикордонно-митного оформлення у пункті пропуску «Козача Лопань»

Порушницю передано до митниці, наркотики та боєприпаси вилучено.