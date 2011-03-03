Литвин у п’ятницю відвідає Харків

Харків. 3 березня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН у п’ятницю здійснить робочу поїздку в Харківську область.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, спікер парламенту планує виступити з доповіддю на загальних зборах Національної академії правових наук України.

У ході поїздки В.ЛИТВИН проведе у Харкові прес-конференцію, а також виступить на обласному телебаченні.