Литвин у п’ятницю відвідає Харків
08:22, 03 березня 2011Харьків
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Голова ВР виступить в НАПН
Харків. 3 березня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН у п’ятницю здійснить робочу поїздку в Харківську область.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, спікер парламенту планує виступити з доповіддю на загальних зборах Національної академії правових наук України.
У ході поїздки В.ЛИТВИН проведе у Харкові прес-конференцію, а також виступить на обласному телебаченні.
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