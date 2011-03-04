Литвин знає, як змусити нардепів з’являтися на засідання парламенту

Харків. 4 березня. УНІАН. Мажоритарна система виборів може вирішити питання явки народних депутатів на засідання Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Харкові висловив Голова верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

«Я вважаю, що ми виключимо цю тему, якщо в нас будуть проходити вибори за мажоритарною системою», - сказав В.ЛИТВИН.

На думку голови ВРУ, у законі про вибори також мають бути передбачені методи контролю депутатів, зокрема можливість відкликання депутата й його обов’язок звітувати перед виборцями.

«Відповідальність з’явиться тоді, коли з’явиться відчуття контролю», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому В.ЛИТВИН висловив сумнів щодо можливості сьогодні прийняття мажоритарної системи виборів, оскільки, на його думку, будуть нарікання з боку як опозиції, так і з боку більшості.

Спікер ВРУ також висловив сподівання, що закон про вибори буде затверджений цього року, що дозволить внесення до нього кон’юнктурних передвиборчих змін.