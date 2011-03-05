Лубківський бачить прогрес у реалізації проектів Євро-2012 у Харкові

Харків. 5 березня. УНІАН. Керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ відзначив помітний прогрес у реалізації проектів Євро-2012 у Харкові.

Свою точку на процес підготовки міста до проведення ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року директор Турніру в Україні висловив кореспонденту УНІАН, підсумовуючи нараду з питань Євро-2012, яка відбулася у Харкові 4 березня.

«Пройшло дуже детальне обговорення усіх проектів. Помітний прогрес. Видно, що керівництво міста приділяє увагу проектам. Є, звичайно, питання, які ще не вирішені, і вони потребують першочергової уваги. Але якихось критичних питань сьогодні немає. Всі інші знаходяться в процесі опрацювання. Сьогодні ми дуже ретельно обговорювали, зокрема, питання тренувальних баз, і я не маю якихось великих застережень щодо успіху проекту Євро-2012 у Харкові», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в нараді у Харкові брали участь також операційний директор Турніру УЄФА Євро-2012 Мартін КАЛЛЄН та спеціальний представник президента УЄФА з Євро-2012 Франтішек ЛАВРІНЄЦ.

Зокрема, йшлося про підготовку стадіону «Металіст», аеропорту «Харків» та оперативне управління цими об’єктами під час проведення Турніру. Також учасники наради заслухали інформації про підготовку автодоріг, громадського транспорту та організацію системи впровадження єдиного квитка, розміщення цільових груп та уболівальників Турніру, забезпечення громадського порядку і безпеки приватних осіб, медичного обслуговування та роботи фан-зон.

У ході візиту представників УЄФА було презентовано 5-зіркововий готель «Kharkiv Palace», що споруджується до Євро-2012. Презентація нового готелю, який стане першим у Харкові, від початку спроектованим за стандартами 5-зіркового, відбулася на майдані Свободи у центрі міста, де ведеться будівництво. 4 березня між УЄФА та групою група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО підписано договір про розміщення штаб-квартири УЄФА на час проведення фінальних матчів Євро-2012 у готелі «Kharkiv Palacе». Будівництво готелю веде група DCH. «Kharkiv Palace» споруджується на 100 % за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО і є одним з ключових об`єктів Євро-2012 у Харкові. Відкриття готелю намічене на грудень 2011 р. Загальний обсяг інвестицій в його будівництво, за попередніми оцінками, перевищить 100 млн. дол.

На знімку: Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ і Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ під час презентації назви 5-зірковго готелю Kharkiv Palace, 4 березня 2011 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА