Харків’яни виставили оцінки Кернесу за перші 100 днів роботи

Харків. 5 березня. УНІАН. Більше половини опитаних харків’ян (50,3%) негативно оцінюють діяльність Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА за перші 100 днів його перебування на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати засвідчило експрес-опитування «100 днів Г. Кернеса: оцінка харків’ян», проведене Харківською філією Інституту Горшеніна з 1 по 3 лютого 2011 року у рамках щотижневої програми «Пульс Харкова». Опитування проводилося в місцях масового скупчення людей. Згідно зі стихійною вибіркою було опитано 600 жителів Харкова старше 16 років.

При цьому кожний четвертий (27,9%) респондент оцінює діяльність Г.КЕРНЕСА позитивно. П’ята частина опитаних (21,8%) затруднялися якось оцінити діяльність мера.

Довіру чинному мерові висловили більше чверті опитаних (26,8%). При цьому більше половини опитаних городян (56,3%) не довіряють Г.КЕРНЕСУ. Утруднилися відповісти на це питання 16,9% респондентів.

За перші 100 днів перебування на посту мера міста ставлення до Г.КЕРНЕСА погіршилося в 43,5% харків’ян. При цьому в 22,0% опитаних ставлення до Г.КЕРНЕСА за 100 днів його перебування на посаді міського голови покращилося. Понад третина респондентів (34,5%) утруднилися відповісти на це питання.

На думку 51,6% харків’ян, у першу чергу мер повинен зосередитися на вирішенні проблем житлово-комунального господарства. Ще майже половина (48,9%) опитаних вважають, що основним завданням Г.КЕРНЕСА на разі є боротьба з безробіттям і створення нових робочих місць. Про покращення якості медичного обслуговування населення згадало 30,2% опитаних. Як найбільш злободенні питання харків’яни відзначили також проблеми пенсіонерів і малозабезпечених верств населення (28,6%), житлову проблему (27,5%), боротьбу з корупцією (24,8%), роботу громадського транспорту (23,8%), екологію (20,3%), стан доріг (17,9%), вуличну злочинність (13,4%), розвиток науки, культури, освіти (11,9%), незаконну забудову (10,9%), водопостачання (7,2%). Інші проблеми вважають пріоритетними для мера 0,7% опитаних і стільки ж респондентів утруднилися відповістити на це питання.