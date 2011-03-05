Ворскла - Металіст 0:0

Харків. 5 березня. УНІАН. У виїзному матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст зіграв унічию з полтавською Ворсклою.

Матч, що пройшов на стадіоні «Ворскла» імені Олексія Бутовського, завершився з рахунком 0:0.

Склад Металіста: Дишленкович, Фініньо, Штетіна, Обрадович, Шелаєв, Шарпар, Едмар (Воробей 82), Ткачов (Девіч 61), Олійник, Хав`єр, Тайсон

Запас: Горяїнов, Романчук, Чонка, Будник, Крістальдо.

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Набравши у 20 матчах 39 очок, Металіст продовжує посідати третю сходинку у Турнірній таблиці. На першому місці Шахтар (55), на другому – Динамо (43). Дніпро відстає від Металіста на 4 очки, але у нього гра у неділю.

У матчі 21-го туру 13 березня Металіст у Харкові зіграє з Дніпром.