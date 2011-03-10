Алексейчук обіцяє 100%-ву готовність до весняно-польових робіт

Харків. 10 березня. УНІАН. До початку проведення весняно-польових робіт в Харківській області наявна техніка буде підготована на 100%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступник губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

«Я задоволений підготовкою техніки до весняно-польових робіт. На сьогоднішній день практично на 97% готові трактори, на 100% – культиватори, на 94% – сівалки. Я гадаю, що до початку проведення весняно-польових робіт техніка буде на 100% вся підготована», – сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК у програмі обласного радіо «Ранковий ексклюзив».

За його словами, у деяких господарствах рівень готовності досяг понад 100% за рахунок закупівлі нової техніки.

Водночас заступник губернатора відзначив, що сьогодні наявної техніки недостатньо для своєчасного проведення весняно-польових робіт. «В цей же час необхідно підкормлювати озимі культури, сіяти ярові, цукровий буряк і овочі – все те, що сіється рано, – зазначив він. – Комплекс сільськогосподарських робіт в період весняно-польових робіт дуже великий».

В.АЛЕКСЕЙЧУК повідомив, що для вирішення цього питання залучаються кредити. На сьогоднішній день отримано вже 124 млн. грн., минулого року на цю дату було отримано лише 29,6 млн. грн.

«Ми працюємо над тим, щоб повністю підготуватися як слід. Щоб мати в достатній кількості насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, пальне для техніки – все, що необхідно для успішного проведення весняно-польових робіт. Ми чудово розуміємо, що сьогодні день рік годує. В сільському господарстві час – це один із основних факторів успіху в майбутньому», – сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.