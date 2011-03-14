Металіст – Дніпро 2:2

Харків. 14 березня. УНІАН. У матчі 21-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст удома зіграв унічию з дніпропетровським Дніпром.

Гра, що пройшла у неділю на стадіоні «Металіст» і зібрала понад 36 тисяч глядачів, завершилася з рахунком 2:2.

У відповідь на два голи дніпропетровця Коноплянки (44, 71 хв.) двічі вразив ворота суперників Фініньо (73, 82). У ході гри Металіст програвав 0:2.

Склад Металіста: Горяїнов, Фініньо, Шарпар, Штетіна, Обрадовіч, Валяєв, Едмар, Ткачов (Девіч 46), Тайсон, Хав`єр, Олійник (Воробей 87). Запас: Старцев, Бордіян, Крістальдо, Будник, Чонка.

Набравши 40 очок, Металіст посідає третю сходинку в Турнірній таблиці. Шахтар, програвши Карпатам, завдяки великому розриву зберігає лідерство (55). На другому місці Динамо – 46.

Карпати впритул (36) наблизилися до Дніпра (37), яке на 3 очки відстає від Металіста.

Наступну гру Металіст проведе 19 березня з Металургом у Кривому Розі.