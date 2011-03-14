Бакулін розповів, як збиватимуть ціни на бензин

Харків. 14 березня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» зробить додаткові закупівлі вуглеводнів для стабілізації ціни на бензин в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив голова правління НАК Євген БАКУЛІН, відповідаючи на запитання журналістів про можливість впливу компанії на ціни на бензин на внутрішньому ринку країни.

Він зазначив, що уряд поставив завдання перед «Нафтогазом України» докласти «максимум зусиль, щоб стабілізувати ціни на ринку нафтопродуктів України і не допустити спекулятивних необґрунтованих підвищень».

«Ми сьогодні плануємо робити додаткові закупівлі і вуглеводневої сировини для переробки на наших заводах, і нафтопродуктів для того, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку країни, особливо в період весняно-польових робіт», - сказав Є.БАКУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, із 4 по 11 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 3,6–4,1% (у середньому на 3,8%).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», із 4 по 11 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 4,1% – з 8,29 грн./літр до 8,63 грн./літр; бензин А-92 – збільшилися на 3,8% – з 8,77 грн./літр до 9,10 грн./літр; бензин А-95 – збільшилися на 3,6% – з 9,16 грн./літр до 9,49 грн./літр; дизельне пальне – збільшилися на 3,8% – з 8,59 грн./літр до 8,92 грн./літр.