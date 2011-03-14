Маркевич: незабаром ви побачите інший Металіст

Харків. 14 березня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич прокоментував на післяматчевій прес-конференції гру своєї команди з Дніпропетровським Дніпром.

- Я гадаю, ви прекрасно розумієте, що у нас серйозні проблеми в обороні. Сьогодні вони в черговий раз розкрилися. Практично вся лінія оборони у нас відсутня: Папа, Вільягра, Пшеничних і Березовчук. Як змогли, так і зліпили.

Шарпар сьогодні грав перший раз зі Штетиною. По ходу гри довелося щось вигадувати: Едмара відсунути, Шарпара перевести в середину. Тобто реагували ми по ходу гри. Звичайно, припустилися таких дитячих помилок, коли нам забивали два м`ячі. Тут нема чого коментувати, тому що у вищій лізі такі помилки не роблять. Тут все зрозуміло, люди перший раз грають на таких позиціях і з такою командою як Дніпро, у складі якої хороші, кваліфіковані футболісти. Радий, що команда виявила характер і довела гру до нічийного результату, програючи 2:0. Це можемо занести собі в плюси.

Ми сьогодні бачили у двох таймах два різних Металіста. Чи тільки Девічем це обумовлено або чимось ще?

Девіч добре увійшов у гру. Він зачепився, і команда почала активніше грати попереду. Шарпар непогано зіграв у середині. Ми практично не втрачали м`ячі. Якщо в першому таймі у нас були помилки в передачах, то у другому таймі їх було набагато менше. Плюс команда виявила характер. Тут уболівальники допомогли. Знаєте, на інших стадіонах за рахунку 0:2 вже встають і йдуть зі стадіону, а у нас до кінця уболівали, і я їм за це дуже вдячний.

Вихід Девіча в другому таймі був зумовлений відчаєм, чи ви планували його випустити?

Ми планували. Ви розумієте, він пропустив збори. Зараз він намагається, працює індивідуально, але збори є збори, і поки що він готовий на тайм. Ми його поступово підводимо, і, я гадаю, незабаром він вийде в основному складі.

Олійник вупершому таймі грав нападаючим - як оціните його дії?

Олійник непогано зіграв. Ми прекрасно розуміли, що Дніпро гратиме з довгими передачами, поставили двох нападників. Природно, Рамос - кваліфікований тренер, і він чудово розуміє, що у нас серйозні проблеми в обороні, і тому вибрав таку тактику. Напевно, вона була правильною. Ми наситили середину поля, щоб не так було видно проблеми в обороні. У цьому плюс нам, але були помилки. Приміром, Коноплянку забули кілька разів у штрафній. Це взагалі неприпустимо для хорошої команди - залишати у штрафному майданчику футболіста. Ще раз повторю, всі стануть на ноги, і ви побачите інший Металіст. Зараз поки що робимо те, що можемо.

Сьогодні вперше за багато часу у другому таймі ми побачили той Металіст, який ми звикли бачити. У Леверкузені ви говорили, що команда поки не готова, чи можна зараз сказати що команда набирає обертів?

Так, в атаці команда непогано виглядала. І Хав`єр сьогодні добре відіграв, Тайсон моментами і Девіч вийшов і освіжив гру, Олійник старався. Але цього мало для командної гри. Потрібно грати в обороні і відбирати м`ячі. Ми чим були завжди сильні - ми практично не пропускали голів. Нам важко було забити. Будь-яка команда європейського рівня приїжджала і не могла забити. Зараз склалася така ситуація, і треба її пережити. Головне, щоб стали на ноги Папа, Вільягра, Пшеничних і так далі. Потім вже потрібно буде укомплектувати команду. Треба брати кваліфікованих захисників. Команда починається з оборони. Якщо вона є - тоді все інше збудувати не так важко. Треба набратися терпіння. І ми, звичайно, постараємося не опуститися нижче того місця, на якому зараз знаходимося. Сьогодні один тайм хороший був, скоро протягом всього матчу Металіст буде показувати той футбол, до якого всі звикли.

Правда, що Бланко поїхав на лікування до Аргентини? І що сталося з Дишленковічем?

Дишленковіч захворів, у нього температура сьогодні була. З іншого боку, я радий, що Горяїнов вийшов і відстояв непогано, хоча дуже вже багато роботи у нього не було. Він увійшов у гру як справжній капітан. Бланко полетів до Аргентини, наскільки нам відомо, до кваліфікованого лікаря. Аргентинці тільки йому довіряють, і ми його відпустили. Днями йому мають зробити операцію. Думаю, що випав він десь до серпня - вересня.

Ваш колега Рамос не виділив останній гол Хав`єра. Ви зі свого боку оціните другий гол у ворота Дніпра?

Вам з трибуни, напевно, краще видно. Такі голи дуже рідко бувають. Він любить такі голи забивати. Він красивий гол забив Сампдорії, шедевр сьогодні. Звичайно, такі голи подобаються, але краще б Олійник забив простий м`яч. Я радий, що команда виявила характер, адже програвати 2:0 Дніпру вдома і потім відігратися - це не так легко. Якщо ми зрівняли рахунок, значить, на правильному шляху.

Ви говорите про нестачу гравців у обороні. А що з Романчуком?

Він захворів. У нього вчора була температура 39.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА