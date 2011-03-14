На розвиток Шебелинки кинуть 1,5 млрд. грн.

Харків. 14 березня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» поточного року інвестує в перспективний розвиток газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» 1,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

Він зазначив, що ці кошти буде направлено на геологічну розвідку родовищ, буріння й реконструкцію свердловин.

«Сьогодні, говорячи про виробничі показники, виробничі плани на 2011 рік, ми розглянули обсяги вкладень у перспективний розвиток «Шебелинкагазвидобування». Ми плануємо, з урахуванням геологорозвідки, буріння, реконструкції, вкласти близько 1,5 млрд. грн. у перспективний розвиток цього року», - сказав Є.БАКУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, правління Національної акціонерної компанії ”Нафтогаз України” до 1 квітня 2011 року завершить реорганізацію газопромислових управлінь (ГПУ) дочірнього підприємства ”Укргазвидобування”, приєднавши ”Львівгазвидобування” і Краснокутський промисел (Харківська обл.) до газопромислового управління ”Полтавагазвидобування”.

ДК «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України. До складу ДК «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».