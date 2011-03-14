Харків. 14 березня. УНІАН. У Харкові п’яний чоловік викрав тролейбус.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 37-річний чоловік, скориставшись тим, що водій тролейбуса на кінцевій зупинці вийшов до диспетчерської, сів за кермо та рушив із місця.

Проїхавши 50 метрів, він врізався в дерево. Як з’ясувалося, п’яний чоловік «вирішив якнайшвидше дістатися додому».

Викрадача тролейбуса затримали інспектори полку патрульно-постової служби міліції. Наразі тролейбус у технічно справному стані повернутий до депо. Порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом), що передбачає позбавлення волі до 5 років.