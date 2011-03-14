Ярославський про інфаркт і наступні перемоги

Харків. 14 березня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ прокоментував результат зустрічі з дніпропетровським «Дніпром», яка завершилася нічиєю 2:2 («Металіст» у ході гри програвав 0:2 – ред.).

Які емоції відчуваєте після гри?

У мене емоцій зараз взагалі немає, є лише повне спустошення. Дякую хлопцям, спасибі головному тренеру, уболівальникам за підтримку. Все-таки принциповий суперник, нам треба було зберегти очки в сьогоднішньому матчі, я маю на увазі різницю, яка була у нас з «Дніпром».

Команда намагалася перемогти, але тим не менше - нічия...

Наші перемоги попереду!

Такі небезпечні суперники як Дніпро, Шахтар...

У нашому чемпіонаті всі суперники небезпечні. Не можна говорити тільки про «Дніпро» чи «Шахтар». Всі - дуже серйозні суперники, і до всіх треба ставитися так, як до найсерйозніших суперників. У нас немає другорядних ігор.

Що ви відчули, коли Коноплянка забив другий гол?

Давайте не будемо повертатися до цього інфаркту.

А коли Хав`єр забив другий?

Аналогічно, вже не хочеться думати про минулий матч.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА