Ярославський про інфаркт і наступні перемоги
Коментар гри з Дніпром
Харків. 14 березня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ прокоментував результат зустрічі з дніпропетровським «Дніпром», яка завершилася нічиєю 2:2 («Металіст» у ході гри програвав 0:2 – ред.).
Які емоції відчуваєте після гри?
У мене емоцій зараз взагалі немає, є лише повне спустошення. Дякую хлопцям, спасибі головному тренеру, уболівальникам за підтримку. Все-таки принциповий суперник, нам треба було зберегти очки в сьогоднішньому матчі, я маю на увазі різницю, яка була у нас з «Дніпром».
Команда намагалася перемогти, але тим не менше - нічия...
Наші перемоги попереду!
Такі небезпечні суперники як Дніпро, Шахтар...
У нашому чемпіонаті всі суперники небезпечні. Не можна говорити тільки про «Дніпро» чи «Шахтар». Всі - дуже серйозні суперники, і до всіх треба ставитися так, як до найсерйозніших суперників. У нас немає другорядних ігор.
Що ви відчули, коли Коноплянка забив другий гол?
Давайте не будемо повертатися до цього інфаркту.
А коли Хав`єр забив другий?
Аналогічно, вже не хочеться думати про минулий матч.