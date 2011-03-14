У Харкові виступить «Київ модерн балет»

Харків. 14 березня. УНІАН. 8 квітня в Харківському оперному театрі виступить театр «Київ модерну балет» з виставою «Кармен.TV».

Як передає ІА «МОСТ-Харьков», про це сьогодні у прес-центрі Харківської філії Інстітуту Горшеніна розповіли організатор виступу - керівник продюсерського центру «Артуан» Антон Меженін та художній керівник театру «Київ модерн балет» Раду Поклітару.

На думку Меженіна, спектаклі «Київ модерну балету» - це «найсмачніше, що зараз є в Україні».

Раду Поклітару говорить, що «Кармен.TV» - візитна картка театру. Вистава пройшла уже понад 80 разів, і була показана не лише в Києві, але й по всій Євразії – «від Таїланда до Нідерландів». Спектакль отримав безліч нагород і премій. Його представляли майже у всіх містах України, але в Харкові «Київ модерн балет» уперше.

Поклітару відзначає, що спектакль «Кармен.TV» нескладний для сприйняття.

«Сучасний театр - це інститут, який хоче завжди бути зашифрованим, складним, концептуальним і так далі. Я упевнений, що просто - це добре. Якщо у тебе є можливість зробити простіше, треба так зробити. Сучасний театр для мене - це театр емоцій, театр співпереживання, коли ти дивишся на сцену і забуваєш, що ти є, і перетворюєшся в тих персонажів, яких бачиш», - говорить Раду Поклітару.

Квитки на «Кармен.TV» вже продаються у всіх театральних касах міста. Їхня ціна - від 80 до 280 гривень. Антон Меженін зазначає, що ціна більш ніж доступна для театру такого рівня, як «Київ модерн балет».