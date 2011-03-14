Україна втратила місце у ТОП-10 експортерів зброї

Харьков. 14 матра. УНИАН. Согласно рейтингу Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI), за последние пять лет Украина опустилась с 10 на 12 место по экспорту ВВТ. По заключению института, больше оружия Украина продает в Азербайджан, Грузию и Китай. Кроме этого, Украина является экспортером вооружений в страны Африки - Южный Судан, Республику Конго и др., сообщает Defense Express.

Пол Холтом, руководитель программ исследования поставки оружия Стокгольмского института мира, отметил в комментарии Радио «Свобода», что Украина в последние годы не наращивает объемы экспорта, поэтому ее перегнали другие страны.

«Украина очень долгое время находилась в десятке крупнейших экспортеров оружия. Но сейчас некоторые страны осуществили определенный скачок и нарастили объемы экспорта оружия, а Украина экспортирует примерно столько же, сколько и в прошлые годы. Поэтому она сместилась с 10-го на 12 место», - поясняет П.Холтом.

Однако, как утверждают украинские эксперты, в Украине есть все шансы вновь стать одним из мировых лидеров. Как отметил Алексей Мельник, в прошлом году Украина подписала новые долгосрочные соглашения о поставках оружия в Индию и Ирак. Продажа оружия именно по этим контрактам может вернуть Украину в первую десятку мировых экспортеров оружия. Первые 3 позиции в рейтинге продаж оружия занимают США, Россия и Германия.

Как уточнили Defense Express в Центре исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), Стокгольмский институт изучения проблем мира при составлении отчетов в своей методике оценки экспорта вооружений использует так называемый индекс «тренд-индикатор». Согласно этой системе для аналогичных типов вооружений используется одинаковая стоимостная оценка, данные рассматриваются только по пяти категориям «основных вооружений» и не учитывают поставки комплектующих. Как результат Топ-10 экспортеров по результатам 2009 г. по версии данного центра выглядит следующим образом: первое место занимают США с показателем экспорта в $6,795 млрд, второе - Россия с $4,469 млрд, третье - Германия с $2,473 млрд. Остальные позиции распределены так: 4-е место - Франция ($1,851 млрд), 5-е - Великобритания ($1,024 млрд), 6-е - Испания ($925 млн), 7-е - Китай ($870 млн), 8-е - Израиль ($760 млн), 9-е - Нидерланды ($608 млн), 10-е - Италия ($588 млн). При этом Украина, по данным Стокгольмского института, заняла почетное 14-е место с показателем $214 млн.

Тогда как если опираться на данные национальных источников (заявления чиновников, официальные отчеты, аналитические материалы национальных аналитических центров и т.д.), то по результатам 2009 г. Топ-10 экспортеров ВВТ выглядит следующим образом: 1-е место занимает США, 2-е - Великобритания, 3-е - Франция, 4-е - Россия, 5-е - Израиль, 6-е - Швеция, 7-е - Испания и 8-е - Украина.

На снимках: образцы оружия Украины ( танк Оплот и бронетранспортер БТР-4, созданные Харьковским КБ им. Морозова - вверху, танк Т-72 - модернизация ХКБМ) на Международной выставке вооружений IDEX-2011 в Абу-Даби (ОАЭ, 20-24 февраля 2011 г.).

Фото Андрея КРАВЧЕНКО