Влада обіцяє скоротити перевірки підприємців

Харків. 14 березня. УНІАН. Цього року податкові служби на третину скоротять кількість перевірок підприємців.

Про це поінформував заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, процес скорочення перевірок розпочнеться вже навесні і має на меті мінімізувати втручання у діяльність законопослушних підприємців.

«Скорочення перевірок розпочнеться з другого кварталу. Таке рішення спрямоване на мінімізацію втручання податківців у діяльність сумлінних платників податків - представників малого бізнесу і «єдиноподатників», - сказав Ю.САПРОНОВ.

«Бізнес, додав він, - структура, що регулюється сама, головне - не заважати йому розвиватися, не «кошмарити» тих, хто - підкреслюю - працює «вбілу» і сумлінно платить всі податки. Податковий кодекс, до норм якого підприємці поки що тільки звикають, покликаний підтримати вітчизняний бізнес і стимулювати зростання економіки, а для цього вкрай важливо перевести відносини між податківцями та платниками податків у партнерське русло, як це прийнято у всьому світі».