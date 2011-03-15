Харків. 15 березня. УНІАН. У Харківську область надійшло 110 млн. грн. повернення ПДВ.

Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Михайла ДОБКІНА.

«Протягом перших двох місяців цього року в наш регіон надійшло понад 110 мільйонів гривень повернення ПДВ на підприємства різної форми власності», - сказав М.ДОБКІН у програмі «Зворотний зв`язок» обласного радіо.

«Ніколи ще такого не було, - зазначив він, - щоб у першому кварталі, коли є особливий дефіцит у надходженнях до дохідної частини бюджету, щоб такі надходження приходили».