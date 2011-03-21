На заводі ім. Шевченка припинено страйк – чекають зустрічі з Добкіним

Харків. 21 березня. УНІАН. Працівники Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» припинили акцію протесту з вимогами виплати зарплат, яку вони розпочали сьогодні перекриттям вулиці поблизу прохідної заводу.

Страйкарі чекають на зустріч з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН завідуюча відділом соціально-економічного захисту трудящих Об’єднання профспілок Харківської області Галина ГЛІЧЕНКО, посилаючись на інформацію, яка їй надійшла з профкому заводу.

За її словами, керівництво області та профспілковий комітет заводу ім. Шевченка провадять дії, спрямовані на вирішення проблеми.

Питання невиплати зарплат було розглянуте сьогодні на спільному засіданні колегії Харківської облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

За словами голови профкому заводу ім. Шевченка Віктора ВІННІКОВА сьогодні на підприємстві розпочався стихійний страйк, його працівники вимагають виплати зарплати.

«Нас уже три роки лихоманить, з 2008 року накопичувалися борги, змінилося 5 директорів, близько 30 мільйонів заборгованостей, і ми останній раз повноцінну зарплату отримували у липні місяці», - сказав В.ВІННІКОВ. Він зазначив, що спроби виправити виробничу ситуацію впродовж років не мають успіху.

Коментуючи ситуацію на заводі після виступу голови профкому, голова Харківської облдержадміністрації М. ДОБКІН сказав:

«Протягом практично усіх років незалежності УкраїнИ завод так і не зміг виховати керівника, який став хоча б на одну сходинку ближче до тих людей, які свого часу не просто керували підприємством, а були гордістю області й країни. Це підприємство, нічого не виробляючи, кожен місяць приносить збитки державі в розмірі 3 млн. грн. Керувати підприємством, нічого не роблячи і тільки очікуючи, що хтось дасть гроші з держбюджету, неможливо», - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що завод ім. Шевченка, на відміну від багатьох інших державних підприємств Харківщини, де також складнощі, перебуває чи не в найгіршій ситуації, але не використовує всіх можливостей для її виправлення.

М.ДОБКІН повідомив, що сьогодні будуть негайно проведені консультації про можливі шляхи погашення боргів із зарплат і він сам особисто зустрінеться з трудовим колективом заводу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Харкові працівники заводу ім. Шевченка перекрили вулицю поблизу прохідної підприємства, вимагаючи виплати зарплат. За даними профспілок, сума боргів із зарплат на цьому підприємстві становить понад 12 млн. грн.