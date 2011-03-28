Харків відвідав Патріарх Єрусалимський і Палестини Феофіл III

Харків. 28 березня. УНІАН. 27 березня Харків з приватним візитом відвідав Блаженніший Патріарх Єрусалимський і всієї Палестини Феофіл III, в ході якого він зустрівся з Митрополитом Харківським і Богодухівським Никодимом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

на зустрічі були присутні голова ХОДА Михайло ДОБКІН, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, Архієпископ Онуфрій, священнослужителі Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, державні та громадські діячі.

У дні великого посту, на який припав візит Патріарха, він підніс у дар Митрополиту Никодиму освячену на Гробі Господньому панагію як символ шанування Божої Матері: «Без неї не відбулося б втілення сина Божого, не відбулося б зустрічі людини з Богом. І це символ особливих відносин між Харковом та Єрусалимом».

Символ поваги і любові до Божої Матері Блаженніший Патріарх Єрусалимський і всієї Палестини Феофіл III передав М.ДОБКІНУ та Г.КЕРНЕСУ.

Після зустрічі в Архієрейській резиденції на території Свято-Покровського монастиря Патріарх Єрусалимський вклонився православним святиням у Благовіщенському соборі міста Харкова.