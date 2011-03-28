У Харкові школярів учать культурі переходу вулиць

Харків. 28 березня. УНІАН. У Харкові та області 25 березня, в останній день перед початком шкільних канікул, співробітники Державтоінспекції поблизу загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться в безпосередній близькості від дороги, провели акцію «Я – дисциплінований перехожий».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в Харківському обласному управлінні ДАІ.

Кожний школяр, котрий правильно й у встановленому місці переходив дорогу біля школи, від співробітників Державтоінспекції, що чергували неподалік, отримав подарунки з символікою ДАІ, а школярі, які намагалися перетнути дорогу, порушуючи правила дорожнього руху, прослухали бесіду щодо необхідності їх дотримання.

Також представники Державтоінспекції в школах області провели зустрічі з дітьми та батьками, уроки безпеки дорожнього руху, під час яких особлива увага звертається на необхідність дотримання школярами обов’язків пішохода.

Довідка УНІАН, з початку 2011 р. на дорогах Харківщини сталося 29 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, у яких двоє дітей загинули та 32 – отримали травми. Основними причинами ДТП за участю дітей є перехід вулиці в недозволених місцях та ігнорування червоного сигналу світлофора.