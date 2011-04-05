У Польщі до Євро-2012 візьмуться за футбольних хуліганів

Харків. 5 квітня. УНІАН. У Польщі планується посилити покарання для футбольних хуліганів для більш безпечної організації матчів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект підготовлений польськими міністерствами юстиції та внутрішніх справ і був презентований сьогодні у Варшаві.

Міністр юстиції Польщі Кшиштоф КВЯТКОВСЬКИЙ назвав журналістам найважливішими нововведення, які зведуть до мінімуму можливість порушення громадського порядку, запровадження електронного нагляду за хуліганами та проведення судового засідання у справі про порушення безпосередньо на стадіонах.

Він запевнив, що електронна система нагляду за хуліганами унеможливить їхній прихід на стадіон чи в інше громадське місце на час проведення матчів, оскільки весь час вони будуть змушені перебувати вдома. «Якщо захоче кинути пляшку від пива, то хай зробить це у себе дома: у свій телевізор», - сказав міністр.

За словами К.КВЯТКОВСЬКОГО, судові засідання безпосередньо на стадіонах будуть проводитися за допомогою аудіовізуальних пристроїв, які дозволять судді перебувати у приміщенні суду, а затриманому - на стадіоні у спеціальному приміщенні.

Міністр повідомив, що запропоновані зміни запроваджують також покарання від 6 місяців до 8 років тюрми за фальшиве повідомлення про замінування, а зараз покарання за таке порушення – виплата штрафу у розмірі близько 300 доларів.

Законопроект планується передати у Сейм Польщі вже у травні цього року.

К.КВЯТКОВСЬКИЙ зауважив, що низка його положень буде діяти лише на час Євро-2012, а частина буде включена у польську законодавчу базу на постійній основі.

Як повідомляв УНІАН, в УЄФА висловили занепокоєння проблемою польських футбольних хуліганів, які наприкінці березня влаштували бійку перед товариським матчем між польською та литовською збірними у Литві.