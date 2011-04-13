Добкін шукає гроші для заводу Шевченка

Харків. 13 квітня. УНІАН. Сьогодні відбудеться робоча зустріч голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з представниками трудового колективу ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка».

По закінченню зустрічі відбудеться брифінг. Збір журналістів – о 15.30 біля першої приймальні (ХОДА, 2 поверх), повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Як передавав УНІАН, однією з проблем останнього часу на заводі ім. Шевченка залишається заборгованість із виплати зарплат на цьому підприємстві. За даними профспілки, загальна сума боргу на весну 2011 року становить близько 27 млн. грн. У березні ц.р. працівникам заводу було виплачено зарплату за один місяць. Для цієї мети були залучені банківські кредити.