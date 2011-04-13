Працівники «космічних» підприємств Харкова отримали державні нагороди

Указ Президента України

Харків. 13 квітня. УНІАН. Ряд працівників підприємств ракетно-космічної галузі Харківської області отримали державні нагороди. Відповідний указ про нагороди до Дня космонавтики підписав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. Зокрема, орденом «За заслуги» І ступеня нагороджений Юрій ЗЛАТКІН, генеральний директор - генеральний конструктор АТ «Хартрон». Орден «За заслуги» III ступеня отримали головний фахівець АТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» Володимир ЛИЧОВ та генеральний директор ДНВП «Об`єднання Комунар» Любомир САБАДОШ. Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено слюсаря-складальника радіоелектронної апаратури та приладів ДНВП «Об`єднання Комунар» Івана ГАНАГУ та провідного інженера-електроніка АТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» Олександра ІВАНОВА. Начальнику відділу АТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» Надії КОНОВАЛОВІЙ присвоєно звання «Заслужений машинобудівник України». Звання «Заслужений працівник промисловості України» отримав заступник головного інженера ДНВП «Об`єднання Комунар» Анатолій ХОЖИЛ. Начальник відділу ДНВП «Об`єднання Комунар» Миколі МЕЛЬНИКУ присвоєно почесне звання «Заслужений раціоналізатор України».

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