В Харківській області 112 тисяч сімей отримують субсидії

Харків. 13 квітня. УНІАН. У Харківській області 112 тисяч сімей отримують субсидії

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальник Головного управління праці та соціального захисту населення області Олена ЗАХУЦЬКУ.

За її даними, станом на 1 квітня 112 тисяч сімей в Харківській області отримують житлові субсидії. Це 11% від загальної кількості всіх сімей в регіоні. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року кількість одержувачів субсидії на Харківщині зросла на 36 тисяч сімей. За словами О.ЗАХУЦЬКОЇ, 77% одержувачів субсидій - це пенсіонери.