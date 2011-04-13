Борги із зарплати на заводі Шевченка незабаром будуть погашені – Добкін

Харків. 13 квітня. УНІАН. Борги із заробітної плати на Державному підприємстві «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» будуть найближчими місяцями погашені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після чергової робочої зустрічі з представниками колективу заводу імені Шевченка повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За словами губернатора, на зустрічі обговорювалися поточні справи підприємства, найближча перспектива завантаження заводу й питання підготовки та проведення торгів із реалізації незадіяного у виробничому процесі майна.

М.ДОБКІН повідомив, що на найближчих торгах з продажу майна заводу ім. Шевченка, які відбудуться 22 квітня, планується виручити й спрямувати на погашення заборгованості з зарплати близько 5 млн. грн.

«Торги відбудуться 22 квітня. Ми плануємо, що ті, хто будуть проводити торги, зможуть виручити від продажу майна суму близько 5 млн. грн. Вона, в разі надходження на підприємство, буде спрямована на погашення поточної заборгованості із заробітної плати і старої заборгованості, в тому числі й для тих людей, які готові написати заяву про звільнення», - сказав М.ДОБКІН.

За даними губернатора, на сьогодні вже 99 робітників отримали повний розрахунок і припинили трудові стосунки з підприємством. Крім цього, за його словами, після торгів 22 квітня планується ще «орієнтовно на 350 – 400 осіб оптимізувати кількість працівників на підприємстві».

«Це ті люди, які за власним бажанням готові сьогодні, отримавши всі борги, піти з заводу», - зауважив М.ДОБКІН.

Він також додав, що в травні 2011 р. після зміни плану санації заводу планується провести ще одні торги та реалізувати майна підприємства на суму близько 10 млн. грн., після чого, в липні, розрахуватися «з усіма старими боргами».

«У травні ми плануємо шляхом змінення плану санації отримати можливість реалізувати майна орієнтовно на 10 – 12 млн. грн., для того, щоб бути в тому графіку, який ми заявили, з погашення всіх боргів. У липні розрахуватися з усіма старими боргами й залишити ту кількість людей, яка зможе приносити підприємству прибуток і більше ніколи не заробляти збитків заводу», - сказав М.ДОБКІН.

Голова профспілкового комітету заводу ім. Шевченка Віктор ВІННИК відзначив продуктивну співпрацю трудового колективу підприємства з обласною владою.

«Ми протягом трьох тижнів зустрічаємося вже втретє, виносимо на розгляд ті питання, які накопичуються, і успішно їх вирішуємо з активною допомогою нашого губернатора. Ми думаємо, що так у нас піде й далі, і до середини липня завод оптимізується у кількісному складі, будуть ті замовлення, які намічені, і підприємство почне працювати з чистого аркуша, спокійно і без будь-яких труднощів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними профспілок, борги із зарплати на заводі ім. Шевченка становлять понад 27 млн. грн.

«Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» виробляє спецтехніку, устаткування для зв`язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, устаткування для залізниць і газової промисловості.