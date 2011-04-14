Біля готелю Kharkiv Palace з’явиться нова транспортна розв’язка

Харків. 14 квітня. УНІАН. Біля 5-зіркового готелю Kharkiv Palace, який до Євро-2012 споруджує на площі Свободи група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, з’явиться нова транспортна розв’язка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, зміни в транспортній розв`язці поблизу нового готелю на площі Свободи вносяться згідно з проектом будівництва об’єкту. Вже сьогодні є рішення міськвиконкому про перенесення зупинки маршрутних таксі у бік Північного корпусу Харківського національного університету ім. Каразіна (колишній військовий університет).

Будівництво нового зупинного павільйону здійснюватиметься за рахунок DCH, а встановлений він буде вже завтра - 15 квітня, зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 5-зірковий готель «Kharkiv Palace» будується до проведення ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Об’єкт споруджується на 100 % за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012. Загальний обсяг інвестицій в будівництво «Kharkiv Palace» перевищить 100 млн. дол. Здача готелю в експлуатацію планується на кінець 2011 року.

Довідка. Група DCH реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 250 млн. дол.