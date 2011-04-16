DCH спростовує інформацію про те, що аеропортом «Харків» управляє Дерипаска

Харків. 16 квітня. УНІАН. Група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО спростувала публікації в ЗМІ про те, що «Міжнародний аеропорт «Харків» знаходиться в управлінні компанії «Бавел» російського бізнесмена Олега ДЕРИПАСКИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій прес-службою DCH.

«Міжнародний аеропорт «Харків» з 1 квітня 2008 року й до цього дня знаходиться в управлінні ТОВ «Нью Системс АМ» (компанія групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО). Тобто в повному обсязі і на розсуд бенефіціара DCH виконує всі функції як стратегічного, так і операційного управління об`єктом», - йдеться в заяві.

«Із згаданою в статті РБК daily групою «Базел», яка має в своєму портфелі аналогічні активи, наша співпраця, - підкреслюється в заяві, - обмежена спільними програмами обміну досвідом та консультативної підтримки».

В числі цих програм, повідомляє прес-служба DCH - програма комплексного розвитку мережі авіамаршрутів в Україні та ряді регіонів РФ, яка допомагає зосередити зусилля на найбільш перспективних для кожного конкретного аеропорту маршрутах, уникнути непродуктивного використання ресурсів та необґрунтованого дублювання рейсів».

Нещодавно російська газета «РБК-Daily» повідомила про те, що група «Бавел» російського бізнесмена Олега ДЕРИПАСКИ «фактично зізналася в тому, що в компанії є перший іноземний аеропортовий актив. Як виявилося, компанія управляє аеропортом Харкова і нині активно шукає топ-менеджера для цього проекту». Цей висновок видання зробило з того факту, що на сайті російської компанії з’явилася вакантна посада з вимогою про часткове перебування в Харкові. Представник «Базела» в свою чергу повідомив, що росіяни не займаються управлінням харківським аеропортом. «Ми надаємо аеропорту консультаційні послуги з метою підвищення ефективності його роботи та ведення на території аеропорту будівництва », - говорять у «Базелі».

Довідка УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. З 2007 року Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 251 млн. дол.

На знімку: Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА