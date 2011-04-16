Сапронов хоче дружити з фінським бізнесом

Харків. 16 квітня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація створює реєстр взаємних інтересів з фінськими компаніями

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, на необхідності створення реєстру взаємних інтересів Харківської області та фінських компаній наголосив у ході зустрічі з делегацією Республіки Фінляндія заступник харківського губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Дуже важливо, щоб наша сьогоднішня зустріч не залишилася на папері. Я пропоную створити своєрідну дорожню карту взаємин між фінським бізнесом та бізнесом Харківського регіону. Реєстр фінсько-харківського взаємного інтересу - це перше, що має бути в цій карті», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Реєстр взаємних інтересів буде створено спільно з фінською громадською організацією FinPro, яка відповідає за зв`язки між українським і фінським бізнесом. З боку Харківської облдержадміністрації процес буде курирувати особисто заступник голови облдержадміністрації Ю.САПРОНОВ. Роботи зі створення реєстру планується провести в найкоротші терміни, повідомили у прес-службі ХОДА.