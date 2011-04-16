У Харкові на суботник вийшли майже 40 тисяч людей

Харків. 16 квітня. УНІАН. У Харкові в загальноміському суботнику, що сьогодні проходить в рамках всеукраїнського суботника та двомісячника благоустрою міста «Зелена весна-2011», беруть участь 38,6 тис. жителів міста.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент комунального господарства.

Учасники суботника проводять санітарну очистка території в усіх районах міста.

Нагадаємо, 16 квітня оголошено днем проведення Всеукраїнського суботника з благоустрою територій. Про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ під час селекторної наради з регіонами.