У Харкові на суботник вийшли майже 40 тисяч людей
12:04, 16 квітня 2011Харьків
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Триває акція «Зелена весна-2011»
Харків. 16 квітня. УНІАН. У Харкові в загальноміському суботнику, що сьогодні проходить в рамках всеукраїнського суботника та двомісячника благоустрою міста «Зелена весна-2011», беруть участь 38,6 тис. жителів міста.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент комунального господарства.
Учасники суботника проводять санітарну очистка території в усіх районах міста.
Нагадаємо, 16 квітня оголошено днем проведення Всеукраїнського суботника з благоустрою територій. Про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ під час селекторної наради з регіонами.
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