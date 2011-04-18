Результати матчів 25-го туру України з футболу

Харків. 18 квітня. УНІАН. У неділю зіграно три матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу.

Таврія - Шахтар 1 : 2 (Гуменюк 70 – Жадсон 13 пен., Фернандіньо 94)

Дніпро - ПФК Севастополь 2 : 2 (Назаренко 30, 55 пен. – Салхі 38, Ференчак 49)

Металург Д - Металург З 0 : 1 (Пісоцький 56)

Раніше зіграли

Іллічівець - Волинь 2 : 2 (Ярошенко 38, Пуканич 90 - Піщур 8, Бутко 85)

Ворскла - Кривбас 3 : 0 (Кіцута 46 авт., Безус 70, Осипенко 83)

Металіст - Арсенал 2 : 1 (Олійник 13, 24 - Мазілу 58).

За результатами зіграних матчів 25-го туру харківський Металіст на сьогодні зрівнявся за очками з київським Динамо і за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів посідає 2-ге місце в Турнірній таблиці Чемпіонату.

Тур завершиться сьогодні матчем Динамо - Зоря.