Аеродром Харківського аеропорту готовий майже на 50%

Харків. 22 квітня. УНІАН. Станом на 20 квітня, реалізовано 48% робіт з реконструкції аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в компанії «Нью Системс АМ», оператора Харківського аеропорту.

На даний час виконано 99% обсягу будівельних робіт на перонах. На будівництві нової злітно-посадкової смуги без верхнього шару бетону М-400 готові 1722 м, з верхнім шаром бетону М-400 - близько 850 м. У роботах задіяно 86 робітників та 39 одиниць будівельної техніки. Що ж стосується будівництва авіаційно-диспетчерської вежі, то на цей час все готове до установки паль. Тут задіяно 24 робітників та 10 одиниць будівельної техніки.

Роботи на будівництві тимчасового терміналу провадяться згідно з графіком. Робітники чекають прибуття на будмайданчик раніше замовлених ангарних воріт шведського виробника «Megadoor». Інвестиції надходять вчасно. На 20 квітня вже виділено майже 32 млн. грн. із запланованих 41,7 млн. грн., повідомили в компанії.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, реконструюються в рамках підготовки до Євро-2012. Старт масштабному проекту був даний 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, яка володіє активами різної галузевої приналежності. Бенефіціар – О.Ярославський, впливовий український бізнесмен, входить до ТОП-10 найзаможніших українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад $ 250 млн.

На знімку: роботи з реконструкції аеродрому Харківського аеропорту (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА