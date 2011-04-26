Сварка на Великдень: міліціонер стріляв у 2 людей і сам отримав травми

Харків. 26 квітня. УНІАН. У Харківській області на Великдень працівник міліції поранив двох людей і сам отримав травми.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 24 квітня у Великобурлуцькому районі близько 20.00 виник конфлікт між місцевими мешканцями та працівником міліції, який знаходився поза службою, без форменого одягу та табельної вогнепальної зброї.

За даними ЦЗГ, місцеві мешканці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокували конфліктну ситуацію з правоохоронцем, який у приїхав у гості до знайомих. Вони висловлювалися на адресу правоохоронця нецензурною лайкою та намагалися завдати йому тілесних ушкоджень. У відповідь інспектор патрульної служби відрекомендувався і спробував уникнути конфлікту та заспокоїти хуліганів, однак вони почали погрожувати міліціонеру розправою та накинулися на нього.

«В цій ситуації, враховуючи кількість нападників та реальну небезпеку, 36-річний інспектор був вимушений застосувати для захисту спецзасіб для стрільби гумовими кулями та зробив декілька пострілів у бік нападників. В результаті двоє мешканців Великобурлуцького району – 30 та 29 років – отримали тілесні ушкодження у вигляді непроникаючих поранень ноги і спини та були доставлені до лікарні. У цій конфліктній ситуації також травмовано працівника міліції, який зараз знаходиться під наглядом лікарів. Працівниками міліції з’ясовуються усі обставини події», йдеться у повідомленні.