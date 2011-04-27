Тимошенко закликає скасувати Харківські угоди

Харків. 27 квітня. УНІАН. Лідер партії ”Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що українські патріотичні сили мають вжити усіх заходів задля денонсування Харківських угод, ратифікованих 27 квітня 2010 року.

Як повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це йдеться в ухвалі громадсько-політичних зборів проти перебування російських військ на території України ”ЧФ РФ має піти з України 27 квітня 2017 року!”, підписаній лідером партії ”Батьківщина”.

”Ми закликаємо об`єднати зусилля усіх патріотичних сил для проведення загальноукраїнської кампанії зі скасування окупаційних угод та очищення нашої землі від іноземних військових баз”, - йдеться в ухвалі.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що підписання і ратифікація Харківських угод супроводжувалося порушенням норм українського і міжнародного законодавства. ”Було грубо порушено Конституцію України. Вона чітко зафіксувала: на території України не допускається розміщення іноземних військових баз. Так звана ”ратифікація” відбулася з кричущим порушенням Регламенту Верховної Ради України. Ця угода суперечить духу і букві численних міжнародних угод, що визначають європейську перспективу України”, - підкреслила вона.

Лідер партії ”Батьківщина” переконана, що через присутність Чорноморського флоту РФ Україна ризикує бути втягнутою в міжнародні конфлікти, як це могло статися під час російської агресії проти Грузії у серпні 2008 року.

”Абсолютно безвідповідальними на цьому тлі є плани теперішньої влади дозволити Росії переозброїти Чорноморський флот, значно посиливши його військову потужність. Вимагаємо виконувати базові угоди 1997 року, які забороняють якісну зміну озброєнь російського флоту”, - йдеться в ухвалі.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявляє, що Харківські угоди загрожують соціально-економічним інтересам України. ”Замість змусити Росію платити справедливу ціну за оренду нашої землі влада загнала країну в чергову фінансову пастку. ”Дешевий” газ обернувся його 50-відсотковим подорожчанням. Прості люди сьогодні оплачують недолугі дії уряду. Такими є соціальні наслідки ”порятунку” економіки за рецептами цієї антинародної та антиукраїнської влади”, - підкреслила лідер «Батьківщини».

”Антиукраїнські угоди повинні бути денонсовані. Лише це може пом’якшити невідворотну відповідальність влади за її антидержавні дії. Вимагаємо від Верховної Ради України невідкладно розглянути та підтримати внесений від опозиції відповідний законопроект. Вимагаємо від Президента України як гаранта Конституції забезпечити неухильне виконання її положень. Російській владі слід пам’ятати: у Чорноморського флоту в Криму немає жодної перспективи. Український народ не пробачить нікому зраду своїх національних інтересів!” – йдеться в ухвалі, підписаній Ю.ТИМОШЕНКО.