В Харківському СІЗО помер засуджений

Харків.4 травня. УНІАН. У Харківському слідчому ізоляторі помер засуджений Євген ТОКАРЄВ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК, це сталося в ніч з 30 квітня на 1 травня.

За його словами, Є.ТОКАРЄВ був засуджений за крадіжку (ч.3 ст. 185 ККУ) до 3 років позбавлення волі умовно, але 26 квітня Ленінський райсуд Харкова відмінив йому іспитовий термін і направив до Харківського СІЗО. 27 квітня, після того як у засудженого було виявлено ознаки психічного збудження та неадекватної поведінки, він був переведений до медичної установи СІЗО, де йому встановлено діагноз «алкоголічний делірій, синдром відміни психологічного збудження» («ломка») і призначено відповідний курс медикаментозного лікування. 29 квітня спеціалізована психіатрична бригада швидкої допомоги, яка була викликана до Є.ТОКАРЄВА, підтвердила попередній діагноз і встановила, що госпіталізації він не потребує, та рекомендувала продовжити лікування.

«В ніч з 30 квітня на 1 травня Євген ТОКАРЄВ помер», - повідомив Ю.ЧУМАК.

При цьому він заявив, що розповсюджена інформація правозахисників про те, що засудженому не було надано медичної допомоги, «не відповідає дійсності, і мають місце перекручення». «Після смерті засудженого керівництвом Управління було ініційовано службову перевірку, і вона зараз триває», - сказав Ю.ЧУМАК.