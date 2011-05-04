Голова сільради торгонув 20 гектарами землі

Харків. 4 травня. УНІАН. Прокуратура Харківської області направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням Черкасько-Лозівського сільського голови Дергачівського району, який незаконно передав у приватну власність 93 земельні ділянки загальною площею близько 20 га.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Олександра КИРИЛЮКА.

За даними прокуратури, посадовець протягом 2007-2009 років, перевищуючи свої службові повноваження, без винесення відповідних питань на розгляд пленарного засідання сесії сільської ради, одноосібно виготовив, підписав та видав низку рішень сесії про затвердження технічної документації зі встановлення меж земельних ділянок у натурі та складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд.

Діями посадовця державі завдано збитків на суму близько 35,3 млн. грн. На час слідства стосовно обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.