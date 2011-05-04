У Харкові внаслідок ДТП загинули жінка та її малолітній син

Харків. 4 травня. УНІАН. У внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 28-річна жінка та її дитина, 4-річний хлопчик.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ДАІ, на перехресті вулиці Луї Пастера та проспекту Фрунзе (район ХТЗ) 23-річна жінка, водій автомобілю «Хюндай», не виконала вимоги дорожнього знаку «Дати дорогу» і допустила зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21124», під керуванням 30-річного чоловіка. Після зіткнення «ВАЗ» виїхав на тротуар, де збив двох пішоходів – жінку з дитиною.

Жінка від отриманих травм загинула на місці ДТП, її син у важкому стані був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер.